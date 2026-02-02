Image:Amazon

AmazonスマイルSALEは、本日23:59まで。

泣いても笑っても残り数時間ということで、ギズモード編集部員たちが今回のセールでリアルにポチったものや、何度もリピ買いしている逸品を聞きました。「いま必要だったもの」や「結局これが一番だと戻ってきたもの」など、その理由はさまざま。

最後のお買い物の参考に、ぜひチェックしてみてください。

UGREEN Finder Duo 4個セット

Image:Amazon

忘れ物タグをFind Hubに一本化しようと思いたち、まとめ買いしました。忘れ物タグを長く使ううち、「電池交換がじつは面倒」ということに気づき、充電式をチョイス。Appleの探すネットワークにも対応しているので、将来iPhoneに乗り換えても使える点も安心できます。すでに使っていますが、ちょっとゴツいこと以外はかなりいい感じです。 （ギズモード編集部･金本太郎）

UGREEN Finder Duo Google/Apple公式認証 エアトラッカータグ 1年持続USB-C充電式バッテリー Bluetoothトラッカー Appleの「探す」とGoogleの「検索ハブ」アプリ対応、アイテムファインダー スマートタグ（財布・鍵・荷物・かばん用）4個セット 4,844円 Amazonで見る PR PR

Rampow Micro USB ケーブル

Image:Amazon

PS5のコントローラーをプレイしながら充電する用に購入。めちゃ安。 （ギズモード編集部･佐孝仁司）

【2M/黒】マイクロ usb ケーブル Rampow Micro USB ケーブル マイクロタイプB QC3.0急速充電 高速データ転送 高耐久 ps4コントローラー充電器 Android多機種スマホ対応 Galaxy/Xperia/AQUOS対応 android充電ケーブル usbケーブル ps4 充電ケーブル (USB-A 2.0 - Micro-B) 559円 Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック PC スピーカー

Image:Amazon

とにかく安いPC用スピーカーを探しており、Amazon Basicのこちらを購入。1,000円でスピーカーが買えるのすごくないですか？値段に対して音も良し。 （ギズモード編集部･佐孝仁司）

MOTTERU (モッテル) sofumo ソフトタッチ ケーブルバンド

Image:Amazon

使いやすいケーブルバンド。 （ギズモード編集部･佐孝仁司）

MOTTERU (モッテル) sofumo ソフトタッチ ケーブルバンド 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える シリコン 便利グッズ ドライヤー/ヘアアイロン ブラック MOT-CBBAND05-BK 850円 Amazonで見る PR PR

エレコム 液晶保護フィルム MBA1322FLST

Image:Amazon

今のPCに付けていて、これから新調するものと筐体が一緒なのでリピ買いです！さらっさらなので指紋がつきにくいし、画面の汚れが気になったら除菌シートで躊躇なく拭けるところがお気に入りです。 （ギズモード編集部･三浦英奈）

エレコム 液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ 2022年 M2チップ搭載モデル用 ブルーライトカット 反射防止 スムース 指紋防止 抗菌 SIAA取得 エアーレス EF-MBA1322FLST クリア 1,991円 Amazonで見る PR PR

貝印 KAI 関孫六 プレミアム 爪切り

Image:Amazon