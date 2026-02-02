きょう未明、千葉県君津市の住宅で現金200万円などが入った金庫が奪われました。犯人は現在も逃走中です。

【写真を見る】「殺さねえからな」「金はどこにある」千葉・君津市の78歳男性宅に男3人が押し入り現金200万円などが入った金庫を奪う 犯人逃走中

午前2時半ごろ、千葉県君津市の農業の男性（78）の自宅に男3人が押し入り、1人で寝ていた男性の口をテープのようなものでふさぐとともに、手を縛って、スタンガンのようなものを顔に押しつけ、「殺さねえからな」「金はどこにある」と脅しました。

3人は、現金200万円と古い硬貨や記念硬貨が入った30センチ四方ほどの金庫を奪って逃走しました。3人は、逃走前に男性を縛っていたテープを外し、男性が警察に通報。男性にけがはありませんでした。

警察によりますと、3人はいずれも、▼30代から40代くらいで、▼上下作業着のような服を着用、上は黒だったということで、▼黒い目出し帽をかぶっていたということです。

また、うちひとりは、▼身長180センチくらいのがっちりした体格だったということで、警察が行方を追っています。