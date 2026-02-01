高市早苗首相が１日朝、１１党首討論が行われるＮＨＫ「日曜討論」への出演を急遽、取り止めた。Ｘで遊説中の握手で手を痛め「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」として治療を受けたと説明。一方で午後に予定通り愛知県などで演説を行った。

Ｘには、同日の遊説の写真を連投。指にテーピングが巻かれた右手が目立つ写真を複数投稿した。

首相を巡っては、週刊文春が報じた政治資金パーティーと旧統一教会の友好団体が絡むパー券疑惑についての説明責任が生じており、また前日演説での「円安ホクホク」発言が為替に悪影響との批判も起こっていた。

ネットでは番組ドタキャンに対して「＃高市逃げた」との批判が殺到するなど大荒れとなっている。

一方で理解を示す投稿も相次ぎ、高市首相の指にテーピング写真投稿に、「涙が出ます」「手は大丈夫でしょうか？」「右手の指が痛々しい」「手痛いの代わって差し上げたい」「マイク持つのも辛いだろうに…」「指の包帯が痛々しい」「手を見て心配しています」「心ない批判など気にしないでください」「心ないバッシングが相次ぎ私は心をいためてます。負けないで」「心から尊敬と応援しかありません」「ハイタッチだけにしたほうがいいです」「もう握手はやめて下さい 危険です」「辛いですよね」とのコメントも続々と投稿されている。