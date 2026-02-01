ホワイトハウスの大統領執務室で大統領令に署名するトランプ氏＝2026年1月30日/Francis Chung/Politico/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米首都ワシントンの有力者が集まった1月31日夜の会合で、 トランプ大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名したケビン・ウォーシュ氏について、利下げを巡って提訴するかもしれないと冗談を飛ばす場面があった。夕食会に出席した関係者が明らかにした。

関係者によると、トランプ氏の演説は与野党の政治指導者や軍高官、外交官、企業幹部らを前にして行われ、1時間あまり続いた。トランプ氏は狭量さを感じさせる冗談を何度も口にし、会場の空気を必ずしも味方に付けていないと感じられる場面もあったという。

トランプ氏はその後、大統領専用機内で記者団に、あれは「ロースト（毒舌を交えたからかい）」だったと説明。FRB理事を務めた経験を持つウォーシュ氏には利下げを期待していると語った。

毎年恒例となっている「アルファルファクラブ」の招待制夕食会は1月31日夜、ホテル「キャピタルヒルトン」で開かれた。トランプ氏が大統領として出席するのは今回が初めてだった。

出席者によると、トランプ氏はある場面で、ロムニー元上院議員について冗談を言うようなそぶりを見せ、ロムニー氏に立ち上がるよう促した。ただ、聴衆がロムニー氏に大きな拍手を送ると、こんなにロムニー氏が好かれている部屋では冗談のネタにできないと語ったという。

トランプ氏はまた、先週ドキュメンタリー映画が公開された妻のメラニア氏について、今や「映画スター」だと形容。寒さを理由にウクライナへの爆撃をやめるようロシアのプーチン大統領に求めたことも明らかにした。これは以前にも明らかにしていた。

CNNが入手した席次表によると、トランプ氏は主賓席に座り、近くの席にはワイルズ大統領首席補佐官やバーガム内務長官、ラトクリフ中央情報局（CIA）長官、ウォラーFRB理事、ニューハンプシャー州のエイヨット知事、アラブ首長国連邦（UAE）のオタイバ駐米大使、ケネディ元連邦最高裁判事、世界経済フォーラム（WEF）のブレンデ総裁らが名を連ねている。