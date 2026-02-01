Image: SEKAIRO

薄着になる季節が来る前に、寒い冬こそ、身体づくりを始めるべきタイミングです！なんて言われても、ジムに通う時間が取れなかったり、そもそも会費ももったいない…。

そんな宅トレ派に注目してほしいフィットネスマシン「3Way-Fitness」が、machi-yaにてプロジェクトを公開しています。

自宅にいながら本格的なトレーニングができるこのマシンは、忙しい毎日を送る社会人の強い味方。1台で広背筋、脚、腕、腹筋、体幹をまんべんなく鍛えられるプロダクトです。

1台3役だから、飽きずに続けられる

Image: SEKAIRO

「3Way-Fitness」の魅力は、なんといっても3つのトレーニングモードを搭載しているところにあります。

ボートを漕ぐような動作で全身に負荷をかける「ローイングモード」、腕や肩まわりを重点的に鍛えたい人向けの「チューブトレーニング」、そしてウエストとヒップを同時にトレーニングする「アブドミナルモード」と、気分や目的に合わせてモードを切り替えられます。

日替わりでメニューを変えれば毎日のトレーニングが単調になりませんし、プロトレーナーが監修した90日間プログラムも付いているので、何から始めていいのか分からないという初心者でも迷わずスタートできます。

目安として1日10分から取り入れやすいというところも、続けやすいポイントになっていますね。

静音性に配慮した設計

Image: SEKAIRO

とはいえ、自宅トレーニングといえば気になる騒音問題。特にマンションにお住まいの方にとっては、無視できないポイントでしょう。

この点、「3Way-Fitness」はマグネット式負荷システムを採用しているので、動作がとてもなめらか。静音性にも配慮されています。

それでも気になるという場合は、下に防振フォームを敷くなどで対策するとより安心かも。

Image: SEKAIRO

マンション住まいにとってさらに嬉しいのは、横幅わずか40cmというスリム設計。折りたたみ式なのでコンパクトに立てて片付けておけます。

使用時にも約1畳分のスペースがあれば十分なので、ワンルームにお住まいの方も、導入を諦める必要はありません。工具不要でカンタンに組み立てできるので、届いたらすぐにトレーニングを開始できます。

安心の保証付き。まずは試してみよう

Image: SEKAIRO

30日間全額返金保証（※適用条件はプロジェクトページをご確認ください）と、1年間の品質保証も付いているので、効果に不安がある方も安心して試してみることができます。

対応身長は150cmから185cm、耐荷重は120kgまでと幅広い体型に対応していますので、思い立ったが吉日。本格トレーニングマシンを導入して、運動習慣づくりを目指しましょう！

過去のクラウドファンディングでも812万円突破の大ヒットとなった「3Way-Fitness」。現在machi-yaにて、待望のアンコールプロジェクトを公開しています。

移動時間をかけずに、自宅で完結しやすいトレーニングマシン。ジム通いの固定費を抑えたい人にも刺さりそうです。この夏に向けて、体づくりのきっかけにしやすいと思います。

Image: SEKAIRO

Source: machi-ya