この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

骨と皮だけだったライギョ、1年間の献身的な飼育で激変…力強く成長した姿に反響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「やせ細ったライギョを１年飼育した結果…」と題した動画を公開。1年前に保護した痩せ細ったライギョが、献身的な世話によって見違えるほど立派に成長した様子が記録されています。



動画は、水槽の中をゆったりと泳ぐ一匹のライギョの姿から始まります。このライギョは、1年前に釣り仲間が捕獲した個体。あまりに痩せ細っていたため、投稿者が引き取り、太らせることを目標に飼育を始めました。動画が撮影された日は、飼育開始からちょうど1年が経った記念日だといいます。



動画では、飼育開始当初の映像も紹介。そこには、まるでウナギのように細長く、骨と皮だけのような痛々しい姿のライギョが映っていました。投稿者が手に乗せると、頬はこけ、頭の後ろから急に体が細くなっているのが分かります。目が白く濁っており、視力がほとんどないため、自然界でうまく餌を捕食できなかったのではないかと推測されます。



そして1年後の現在、ライギョは別魚のようにたくましい体格へと変貌を遂げました。1周年を祝して、投稿者はライギョの大好物である鶏のハツ（心臓）や肝臓を用意。視力が弱い分、音や振動に敏感になったというライギョは、投稿者が水槽を叩く音に反応して近寄ってきます。そして、目の前に差し出されたハツに勢いよく食いつき、力強く飲み込んでいきました。その食欲旺盛な姿は、1年前の弱々しい様子からは想像もつきません。



ガリガリだった姿から、ご馳走を丸呑みするほど元気になったライギョ。その劇的な変化は、生き物の持つ生命力の強さと、1年間にわたる飼い主の愛情の深さを物語っています。