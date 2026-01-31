Nikoんが、2月22日の新潟公演を皮切りに仙台、広島、高松、札幌、名古屋、福岡、鹿児島、大阪、東京と全国10都市を巡る最新アルバム『fragile Report』のリリースツアーの対バンを発表した。

出演するのは、ファイナルワンマン以外の全公演に出演する神々のゴライコーズの他、iVy、Etranger、チリヌルヲワカ、板歯目、FINLANDS、BUGY CRAXONE、ポップしなないで、MIGHTY HOPE、LIGHTERS、レイラ。

3月21日に東京・渋谷 Spotify O-EASTで行うツアーファイナルに関しては、＜ふたり。＞と題され、ワンマン公演となっている。

Nikoんは、今も47都道府県で計62公演を行う2つの全国ツアーを併走中で、その圧倒的なライブパフォーマンスで、各地に異様な熱狂を生み出しているという。先日、a flood of circleとDJ TOMMY (BOY)を迎え、東京・渋谷 CLUB QUATTROで行った自主企画＜新春謝罪会見＞で撮影されたライブビデオがフル尺で公開されているので、ぜひチェックいていただきたい。

◾️＜fragile Report RELEASE TOUR＞ ・2026年2月22日(日) 新潟 GOLDEN PIGS BLACK

w/ FINLANDS、神々のゴライコーズ

・2026年2月23日(月•祝) 宮城/仙台 enn 2nd

w/ ポップしなないで、神々のゴライコーズ

・2026年2月28日(土) 広島 ALMIGHTY

w/ LIGHTERS、神々のゴライコーズ

・2026年3月01日(日) 香川/高松 TOONICE

w/ BUGY CRAXONE、神々のゴライコーズ

・2026年3月07日(土) 北海道/札幌 SPiCE

w/ iVy、神々のゴライコーズ

・2026年3月11日(水) 愛知/名古屋 CLUB UPSET

w/ 板歯目、神々のゴライコーズ

・2026年3月13日(金) 福岡 Queblick

w/ Etranger、神々のゴライコーズ

・2026年3月15日(日) 鹿児島 SR HALL

w/ チリヌルヲワカ、神々のゴライコーズ

・2026年3月20日(金•祝) 大阪/心斎橋 ANIMA

w/ レイラ、MIGHTY HOPE、神々のゴライコーズ

・2026年3月21日(土) 東京/渋谷 Spotify O-EAST（ワンマン） 前売り：\3,500（ファイナル東京・ワンマンのみ：\2,500）

イープラス：https://eplus.jp/nikon/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/nikon-retour/

ローソン：https://l-tike.com/niko-n/

◾️リリース情報 ・2ndアルバム『fragile Report』

・1stアルバム『public melodies（メジャー盤）』

2025年9月24日（水）リリース（いずれも、CD ONLY）

価格：2,750円（税込）

各EC販売：https://nikon.lnk.to/fragile_report ▲『fragile Report』ジャケット写真 ▲『public melodies』ジャケット写真 ※2nd Album「fragile Report」は、前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き!! ▼特設サイト「バンドって、なあに？」

https://fragilereport47.jp/

8/27の渋谷クアトロ公演会場とHOLIDAY! RECORDS限定で実施した「限定予約会」の特典CD（アルバム全曲を先行試聴できる白盤）を入手した方々から届いた『熱血レビュー』を批判も含め全文掲載中!!

■＜「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞ ※インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/ 【九州シリーズ】

・2026年1月25日（日）長崎県 / 長崎 STUDIO DO!

・2026年1月26日（月）佐賀県 / 佐賀 RIDE

・2026年1月28日（水）福岡県 / 福岡 public space 四次元

・2026年1月29日（木）熊本県 / 熊本 NAVARO

・2026年1月30日（金）大分県 / 大分 AT HALL

・2026年1月31日（土）宮崎県 / 宮崎 LAZARUS

・2026年2月1日（日）鹿児島県 / 鹿児島 WORD UP STUDIO 【東京ファイナル & 沖縄】

・2026年2月15日（日）東京都 / 渋谷 WWW

・2026年2月20日（金）沖縄県 / 那覇 AZAT FANFARE ※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載