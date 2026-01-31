Nikoん、2月から始まる全国ツアー＜fragile Report RELEASE TOUR＞対バン発表
Nikoんが、2月22日の新潟公演を皮切りに仙台、広島、高松、札幌、名古屋、福岡、鹿児島、大阪、東京と全国10都市を巡る最新アルバム『fragile Report』のリリースツアーの対バンを発表した。
出演するのは、ファイナルワンマン以外の全公演に出演する神々のゴライコーズの他、iVy、Etranger、チリヌルヲワカ、板歯目、FINLANDS、BUGY CRAXONE、ポップしなないで、MIGHTY HOPE、LIGHTERS、レイラ。
3月21日に東京・渋谷 Spotify O-EASTで行うツアーファイナルに関しては、＜ふたり。＞と題され、ワンマン公演となっている。
Nikoんは、今も47都道府県で計62公演を行う2つの全国ツアーを併走中で、その圧倒的なライブパフォーマンスで、各地に異様な熱狂を生み出しているという。先日、a flood of circleとDJ TOMMY (BOY)を迎え、東京・渋谷 CLUB QUATTROで行った自主企画＜新春謝罪会見＞で撮影されたライブビデオがフル尺で公開されているので、ぜひチェックいていただきたい。
◾️＜fragile Report RELEASE TOUR＞
・2026年2月22日(日) 新潟 GOLDEN PIGS BLACK
w/ FINLANDS、神々のゴライコーズ
・2026年2月23日(月•祝) 宮城/仙台 enn 2nd
w/ ポップしなないで、神々のゴライコーズ
・2026年2月28日(土) 広島 ALMIGHTY
w/ LIGHTERS、神々のゴライコーズ
・2026年3月01日(日) 香川/高松 TOONICE
w/ BUGY CRAXONE、神々のゴライコーズ
・2026年3月07日(土) 北海道/札幌 SPiCE
w/ iVy、神々のゴライコーズ
・2026年3月11日(水) 愛知/名古屋 CLUB UPSET
w/ 板歯目、神々のゴライコーズ
・2026年3月13日(金) 福岡 Queblick
w/ Etranger、神々のゴライコーズ
・2026年3月15日(日) 鹿児島 SR HALL
w/ チリヌルヲワカ、神々のゴライコーズ
・2026年3月20日(金•祝) 大阪/心斎橋 ANIMA
w/ レイラ、MIGHTY HOPE、神々のゴライコーズ
・2026年3月21日(土) 東京/渋谷 Spotify O-EAST（ワンマン）
前売り：\3,500（ファイナル東京・ワンマンのみ：\2,500）
イープラス：https://eplus.jp/nikon/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/nikon-retour/
ローソン：https://l-tike.com/niko-n/
◾️リリース情報
・2ndアルバム『fragile Report』
・1stアルバム『public melodies（メジャー盤）』
2025年9月24日（水）リリース（いずれも、CD ONLY）
価格：2,750円（税込）
各EC販売：https://nikon.lnk.to/fragile_report
※2nd Album「fragile Report」は、前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き!!
▼特設サイト「バンドって、なあに？」
https://fragilereport47.jp/
8/27の渋谷クアトロ公演会場とHOLIDAY! RECORDS限定で実施した「限定予約会」の特典CD（アルバム全曲を先行試聴できる白盤）を入手した方々から届いた『熱血レビュー』を批判も含め全文掲載中!!
■＜「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞
※インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/
【九州シリーズ】
・2026年1月25日（日）長崎県 / 長崎 STUDIO DO!
・2026年1月26日（月）佐賀県 / 佐賀 RIDE
・2026年1月28日（水）福岡県 / 福岡 public space 四次元
・2026年1月29日（木）熊本県 / 熊本 NAVARO
・2026年1月30日（金）大分県 / 大分 AT HALL
・2026年1月31日（土）宮崎県 / 宮崎 LAZARUS
・2026年2月1日（日）鹿児島県 / 鹿児島 WORD UP STUDIO
【東京ファイナル & 沖縄】
・2026年2月15日（日）東京都 / 渋谷 WWW
・2026年2月20日（金）沖縄県 / 那覇 AZAT FANFARE
※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順
※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載
