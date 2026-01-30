データに基づき最適なフードを提案！BEELUX「ペットフード・サポート」

ペットの慢性的な不調や食事選びに悩む飼い主(通称：フード難民)に向けた新サービスが登場！

BEELUXから、愛犬の「体質」に合わせたフード選びをワンストップでサポートする「ペットフード・サポート」が開始されます。

BEELUX「ペットフード・サポート」

サービス名：ペットフード・サポート

提供開始日：2026年2月1日

価格：

【PLAN A】不耐性・バランスサポート：基本無料(フード購入サポート・サブスクリプションプランあり)【PLAN B】アレルギー・フードサポート：初回提案無料(最大3商品まで)

お申込み：LINE公式

「ペットフード・サポート」は、手持ちのアレルギー検査結果や不耐性検査結果をもとに、最適な市販フードをプロが厳選して提案するサービスです。

検査結果と日々の食事状況をもとに、ペットの食事選びを整理し継続的に支援します。

結果を受け取って終わりではなく、食事を「どう続けるか」まで寄り添ってくれるのが特徴です。

背景：なぜ「検査しても」フードが決まらないのか？

近年、ペットの「食」に関するトラブルは増加傾向にあります。

多くの飼い主が動物病院で「アレルギー検査」を受けますが、それでも「合うフードが見つからない」「除去食にしたら別の不調が出た」という声が後を絶ちません。

その原因の一つが「アレルギーと不耐性の混同」にあると考えられています。

医学的に診断される食物アレルギーは人口の約2％〜8％であるのに対し、自己申告による食品への有害反応は人口の約20％〜45％にのぼります。

この有害反応の大半は、消化酵素不足や腸内環境などの問題による「不耐性」が占めると考えられます。

つまり、「アレルギーではないが、体質に合わない(不耐性)」というケースが圧倒的に多いにもかかわらず、多くの飼い主は「アレルギー対策」だけを行い、ミスマッチを起こしている現状があります。

サービス詳細：2つの入り口で「食の悩み」を解決

このサービスは、飼い主が持っている「検査結果(病院の血液検査または家庭用不耐性検査)」を提示することで、そのデータに基づき、数千種類のフードの中から「その子に本当に合うフード」をマッチングするサービスです。

原因の性質に合わせて、明確に異なる2つのプランが用意されています。

【PLAN A】不耐性・バランスサポート(不耐性検査をお持ちの方)

「お腹の弱さや涙やけなど『体質改善』を目指す方へ」

不耐性検査(アレミッケ等)の結果をもとに、消化・代謝に負担をかける食材を避け、腸内環境を整えるためのフードを提案します。

体質は変化するため、継続的な調整を行います。

慢性的な軟便、涙やけ、毛艶の悪さに悩んでいる方におすすめです。

【PLAN B】アレルギー・フードサポート(病院検査をお持ちの方)

「危険な食材を『徹底回避』したい方へ」

動物病院で行った血液検査(IgE検査など)の結果をもとに、陽性反応が出たアレルゲン(特定のタンパク質・炭水化物等)を原材料レベルで完全に除外したフードを提案します。

病院で検査済みだが、療法食を食べない・市販フード選びに疲弊している方に向けたプランです。

料金プラン

料金プランは、継続型の「不耐性・バランスサポート」と、アレルギー対応の「アレルギー・フードサポート」に分かれています。

プラン内容【PLAN A】不耐性・バランスサポート(不耐性検査をお持ちの方)基本料金基本無料(フード購入サポート・サブスクリプションプランあり)サブスクリプションプラン月額480円〜年1回の定期検査と連動したフード見直しを実施【PLAN B】アレルギー・フードサポート(病院検査をお持ちの方)初回提案初回提案無料(最大3商品まで)

本サービスの特徴

「ペットフード・サポート」には3つの特徴があります。

1. 「感覚」ではなく「データ」で選ぶ

「口コミで評判が良いから」「パッケージが可愛いから」といった曖昧な理由ではなく、提示された検査数値という客観的な事実に基づいて選定します。

2. 獣医師とは異なる「成分分析」のプロ視点

医療行為(診断)は行いませんが、膨大なドッグフード・キャットフードの「原材料」「成分バランス」のデータベースを駆使し、病院では提案しきれない「市販のプレミアムフード」の中から選択肢を広げます。

3. まずは「無料」で試せる安心感

「相談しても買わされるだけではないか」という不安を払拭するため、最初のマッチング提案(最大3商品)は無料で行います。

納得できた場合のみ、購入や継続サポートへ進むことができます。

今後の展望

BEELUXは、このサービスを通じて「フード難民」をゼロにし、ペットと飼い主が健やかに暮らせる社会インフラの構築を目指します。

さらに将来的には、このサービスで蓄積された膨大な不耐性データに基づき、本当に体に優しい「オリジナルフード(PB)」の開発も視野に入れています。

既存のフードでは解決しきれない悩みに、より直接的なアプローチで応える体制を整えていくとのことです。

申し込み方法

サービスの申し込みや相談は、LINE公式アカウントから行います。

「うちの子の場合は？」といった些細な相談も歓迎とのことです。

不耐性検査（アレミッケ等）の結果を持っている方は、トーク画面で送るとスムーズに相談できます。

LINE公式アカウントはこちら：https://lin.ee/qIdAF8I

検査データに基づき、愛犬に本当に合うフードをプロが提案してくれるサービス。

フード選びに悩んでいる飼い主さんの強い味方になるでしょう。

BEELUX「ペットフード・サポート」の紹介でした。

FAQ

Q: どのような検査結果が必要ですか？

A: 動物病院での血液検査結果、または家庭用の不耐性検査キットの結果をご提示ください。

Q: 提案されたフードは必ず購入しなければなりませんか？

A: いいえ、提案は無料です。納得できた場合のみ、ご購入や継続サポートへお進みいただけます。

Q: 相談はどのように行いますか？

A: LINE公式アカウントからお気軽にご相談ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post データに基づき最適なフードを提案！BEELUX「ペットフード・サポート」 appeared first on Dtimes.