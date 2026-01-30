この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Suicaユーザーは知らないと損！ビューカード全10種を徹底比較、あなたに合う最強の1枚はどれ？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「ビューカード全種徹底比較！Suicaユーザー・JRE Bankユーザーは必見！【PR】」と題した動画を公開した。



動画では、Suicaユーザーにとって非常にメリットの大きいビューカードについて、全10種類をライフスタイル別に分類し、それぞれの特徴を徹底比較。自分に合った最強の1枚を見つけるための選び方を解説している。



まず、ビューカードに共通する5つの大きなメリットとして、(1)Suicaチャージで常時1.5%還元、(2)Suicaへの唯一のオートチャージ機能、(3)新幹線やグリーン券などのきっぷ購入での高還元、(4)貯まったJRE POINTの使いやすさ、(5)JRE Bankとの連携特典を挙げ、そのお得さを強調した。



その上で、数あるビューカードの中から最適な1枚を選ぶ基準として、6つのユーザータイプを提示。「年会費を実質無料にしたい方」には「ビックカメラSuicaカード」、「駅ビル・駅ナカ施設をよく利用する方」には「JRE CARD」や「ルミネカード」、「新幹線やグリーン車をよく利用し、年間利用額が多い方」には「ビュー・ゴールドプラスカード」を推奨するなど、具体的な利用シーンに合わせたカードを紹介している。



特に、「JRE CARD」はアトレなどの優待店で常時3.5%の高い還元率を誇り、「ルミネカード」はルミネ・ニュウマンでの買い物が常に5%OFF、年に4回は10%OFFになるキャンペーンが魅力だと解説。また、「ビュー・ゴールドプラスカード」は、新幹線・グリーン券の購入で8%という驚異的な還元率に加え、年間利用額に応じたボーナスポイントも充実しており、出張や旅行が多いユーザーにとって非常に強力な選択肢になるとした。



動画の締めくくりとして、同チャンネルは、ビューカードは種類が豊富だからこそ、自分の生活圏やお金の使い方に最も合ったカードを選ぶことで、そのメリットを最大限に引き出せると総括。Suicaを利用するすべての人にとって、最適なカード選びの指針となる内容となっている。