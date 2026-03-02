【検証】猫にクラシック9曲を生演奏した結果、判定員が「たぶん…」と冷や汗で認定した意外な楽曲
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ヤマトグループ 公式チャンネル」が、「【検証】ネコがいちばん好きなクラシック音楽の楽曲は！？」を公開しました。動画では、猫に本格的なクラシックの生演奏を聴かせ、どの曲に最も良い反応を示すかを大真面目に検証しています。
黒を基調とした厳かなスタジオに、正装した演奏家たちと、白衣に身を包んだ判定員チームが集結しました。今回の主役は、どことなくクラシックが似合いそうな雰囲気を持つメインクーンの白雪ちゃん（7歳）。検証方法は、猫が好むとされる周波数を含んだ9曲を演奏し、その反応を目視で確認するというものです。指揮者が手にするタクトの先端には猫じゃらしが取り付けられており、猫への敬意と遊び心が感じられる演出でスタートします。
演奏が始まると、ビゼーの「カルメン」やベートーヴェンの「運命」といった名曲が次々と奏でられます。しかし、白雪ちゃんは優雅な旋律などお構いなし。ソファの背もたれを平均台のように歩いたり、興味なさそうにセットの裏側へ姿を消したりと、自由奔放な振る舞いを見せます。パッヘルベルの「カノン」が演奏される場面では、マイクスタンドに身体を擦り付ける愛らしい姿を見せ、白衣の判定員たちはその一挙手一投足を神妙な面持ちでメモに取り続けました。
全曲の演奏が終了し、いよいよ結果発表の瞬間。判定員の男性は緊張した様子で「ネコがいちばん好きなクラシックの曲は…」と溜めた後、「たぶん、ハンガリー舞曲第5番に決定です」と、まさかの「たぶん」付きで発表しました。これには指揮者も思わず考え込むような表情を見せます。指揮者は後のインタビューで「ネコちゃんはクラシック音楽を聴いても落ち着けへんやろなと思っとったけど、ネコちゃんを引きつける曲がなんぼかあることが分かったんや」と流暢な関西弁で独自の手応えを語りました。猫の気まぐれさと大人の本気が交錯する、シュールで温かい検証動画となりました。
黒を基調とした厳かなスタジオに、正装した演奏家たちと、白衣に身を包んだ判定員チームが集結しました。今回の主役は、どことなくクラシックが似合いそうな雰囲気を持つメインクーンの白雪ちゃん（7歳）。検証方法は、猫が好むとされる周波数を含んだ9曲を演奏し、その反応を目視で確認するというものです。指揮者が手にするタクトの先端には猫じゃらしが取り付けられており、猫への敬意と遊び心が感じられる演出でスタートします。
演奏が始まると、ビゼーの「カルメン」やベートーヴェンの「運命」といった名曲が次々と奏でられます。しかし、白雪ちゃんは優雅な旋律などお構いなし。ソファの背もたれを平均台のように歩いたり、興味なさそうにセットの裏側へ姿を消したりと、自由奔放な振る舞いを見せます。パッヘルベルの「カノン」が演奏される場面では、マイクスタンドに身体を擦り付ける愛らしい姿を見せ、白衣の判定員たちはその一挙手一投足を神妙な面持ちでメモに取り続けました。
全曲の演奏が終了し、いよいよ結果発表の瞬間。判定員の男性は緊張した様子で「ネコがいちばん好きなクラシックの曲は…」と溜めた後、「たぶん、ハンガリー舞曲第5番に決定です」と、まさかの「たぶん」付きで発表しました。これには指揮者も思わず考え込むような表情を見せます。指揮者は後のインタビューで「ネコちゃんはクラシック音楽を聴いても落ち着けへんやろなと思っとったけど、ネコちゃんを引きつける曲がなんぼかあることが分かったんや」と流暢な関西弁で独自の手応えを語りました。猫の気まぐれさと大人の本気が交錯する、シュールで温かい検証動画となりました。
YouTubeの動画内容
関連記事
「猫吸い」をガチ検証！「お腹派」や「背中派」の論争に終止符、栄えある1位は？
【検証】ヤマト運輸が本気で作った猫用コース、クリアできるネコはいるのか！？
可愛さ22連発！段ボール看板から顔を出す猫たちにキュン死不可避
チャンネル情報
ヤマトグループの公式チャンネルです。 CMやサービス、企業活動（CSRなどの取り組み）など、さまざまな情報をご紹介します。