1月28日、アイドルグループtimeleszのメンバー・篠塚大輝が、日焼けブランド『by365（バイサンロクゴ）』のブランドアンバサダーに決定。その報告にファンも歓喜に沸いた。

「同ブランドは、“塗ったことを忘れる” ほどのさらさらなテクスチャーが人気の日焼け止めです。そんな注目アイテムのアンバサダーとして、乗りに乗っている篠塚さんが起用される形となりました」（芸能プロ関係者）

篠塚は、同ブランドのリニューアルにあわせた新WEBCM『忘れるくらいさらさら』篇、『篠塚大輝の裏切られ体験』篇に出演する。新生timeleszのメンバーとなって約1年。CMにソロで出演することになった快挙に、ファンも喜びに沸いた。さらに、Xでは、ファンが “あること” を思い出したようだ。

《1年前は「洗顔始めました」って言ってた篠塚くんが日焼け止めのアンバサダーに》

《洗顔料で洗顔したことなかった人がこの手のアンバサダーになるとは思ってなかったからビックリ》

これまで美容に無頓着だった篠塚の変貌ぶりに驚く声も聞かれていた。実際、篠塚はこれまで数々の “ズボラエピソード” を披露してきたと、前出の芸能プロ関係者が振り返る。

「篠塚さんは、ライブのMCで、家にいる日は風呂に入らないなど、いわゆる “風呂キャンセル界隈” であることを明かし、話題となりました。

さらに2025年10月には、『ヒルマイルド』の新イメージキャラクターに就任。過去のケアを聞かれると『もともとケアはまったくしていなくて、洗顔もしないくらいでした』と、気にしてこなかったことを告白していたのです」

timeleszに加入するまで、一般の学生だった篠塚。これまでとは一変したイメージでの起用は、アイドルとして自覚を持った結果でもあるだろうと前出の芸能プロ関係者が指摘する。

「美容については、メンバーからのアドバイスを聞いて勉強しているといいます。日焼け止めについては『家にいるときも塗る』と教えてもらったといい、そこから気をつけているようです。

とにかくコツコツと努力を積み重ねることができるのが篠塚さんの魅力。深まった美容の知識で、これからますます美貌が向上していきそうです」（同）

CMで見せた “さわやかさ” はまさに努力の賜物だろう。