昨今、全国的に賃貸住宅の家賃値上げが急増しており、賃借人からは悲鳴の声が上がっている。

ニュース番組『わたしとニュース』では、実際の賃上げ撤回事例や三津谷周平弁護士の見解を交え、三輪記子弁護士とともに値上げ通知への法的な対処法を考えた。

■「応じる義務はない」まずは話し合いを

家賃の値上げをめぐって相談を受けているという弁護士の三津谷氏は「実際2025年の後半ぐらいからポツポツ。これまでそんなになかったのに、2025年頃から少しずつ相談が出てきた印象。ただ、多くの方が『えっ急に？』とすごいびっくりされるんだろうなと思う」と現状を語る。

三津谷氏によると、貸主から値上げの通知を受けても、借主は必ずしも応じる必要はないという。「借地借家法という法律があるんですけど、値上げの部分を話し合いしていくというのが1つある。話し合いの結果、値上げの金額がぐっと縮まったですとか、そもそも値上げをせずに現状維持で収まったというケースもあるので、やっぱりまずはしっかり話し合いをしてみる」。

折り合いがつかないと調停、裁判となるケースもあるということだが、三津谷氏はそれでも話し合いの重要性を強調する。「怖いとは思うんですけど、将来出ていくお金のことを考えると、ちょっと気合いを入れてお話してみた方が、将来の損はぐっと減らせるんじゃないかなと思うので、そこはちょっと勇気を持って話してみてほしいなと思います」。

これを受け、三輪氏も同意する。「『値上げしますよ』というのは決まったわけじゃなくて、それに同意しますかどうですかという“お願い”ですよね。なので、そこに応じる義務はない。向こうから連絡が来た時点では決まっていないということを覚えておいてほしい」。

管理会社から分厚い書類が届くと、決定事項のように感じてしまう人も多い。しかし、三輪氏は注意を促す。「分厚い文書も面倒かもしれないけれど、読んだ方がいい。そこに書かれていることは本当にそうなんだろうか、全部受け入れていいんだろうかと、そういう目で書類を見てみるのが大事だと思う」。

さらに、借地借家法については「どういう場合に賃料の増額、減額が請求できるかという一般的なルールを定めている。このルールを満たしていなかったら増額請求できないとなるわけだ。 ただ、事案ごとに難しい。実際どれくらい上げるか下げるかというのはケースバイケースで、こういう一般的なルールに基づいて、一定のハードルを超えた時にだけ相当な金額の増額が認められるということなので。だから一方的に貸主が言っている金額で決まるというルールにはなっていない」と説明した。

■1万3000円の値上げが撤回できた事例も

実際に家賃の値上げ通知書が届いたというAさん。通知書には「公共料金をはじめとする諸物価や人件費の上昇による建物維持・改修にかかる費用の上昇」「諸税のアップ」「周辺建物賃料の上昇」などが理由として記され、文末には「やむなく賃料等の改定をお願いするものでございます」と書かれていた。値上げ額は3000円だが、2年間だと7万2000円になってしまう。

これに対し三輪氏は「いろいろ書いてあって、確かにそれはそうなのだが、基本的に“お願い”って書いてある。だから、お願いはするのは自由だけど、それを受け入れるかどうかもこっちの考え次第だよねっていう風に捉えるべきかなと思う」と指摘した。

Aさんは、12月半ばに値上げ通知を受け取った後、1月初旬に「誠に恐縮ですが、了承致しかねますので」と返信したそうだ。10年以上前から長く入居していることによる、建物全体や設備等の経年劣化などを理由として記し、合意書には署名捺印をせずに送付したという。その結果、1月19日頃には管理会社から値上げ撤回の連絡があり、家賃は据え置きになったという。

この対応に三輪氏は「本当に模範的というかきちんとした対応。やっぱり、値上げはやめますということで、従来賃料のままになったわけですよね。だから、そのひと手間で、全然効果が違うわけだから、そのひと手間を惜しんじゃいけないなと、この話を聞いても思う」と称賛した。

Bさんのケースでは、1万3000円という大幅な値上げ通知が届いた。Bさんは「敵意と受け取られないような文章」を心がけ、貸主のマンションの修繕への感謝と家賃の値上げには一定の理解を示しつつも、1万3000円の値上げ幅が少しでも下がればと落としどころを探るつもりで交渉に臨んだ結果、今まで通りの家賃で合意に至ったという。

この対応の良かったポイントとして、三輪氏は「やっぱり丁寧なお返しというところが良かったんだと思う。結局、交渉も人対人の問題だから、感情的な反発を向けられると、『いや、こっちも』となったりする。そうでなく、冷静にお互いに立場が違うだけだから、感情的な対立じゃなく、話し合っていきましょうという姿勢を見せるのは、いい決着にするためのいい条件かなと思う」と分析した。

■交渉のポイントは「書面」と「冷静さ」

家賃値上げ通知が届いた際の交渉のポイントを三輪氏はこう述べる。「まずは応じなくていい、家主の言いなりにならなくていいということを知っておいて、そして、『現時点でそちらの主張には応じませんよ』ということをちゃんと主張する」。

さらに、具体的な対応策として「家主側がもし値上げの根拠について明確にしていない場合には、どうして値上げとおっしゃっているんですか？と聞いてみると、それが本当にちゃんとした理由かどうかが判断できる。無理なことを言われたから家賃を払わないというのは絶対ダメなので、『これまでの賃料はちゃんと払いますよ』ということと『話し合いには応じますよ』ということをちゃんと意思表示する。あとは、『借地借家法で一定の考慮要素が定められているというのはお互いの共通認識ですよね』ということも示した方がいいと思う」とアドバイスした。

また、交渉の記録を残す重要性についても言及。「意思表示に関しては、後から誰が見てもわかるように、ちゃんと形に残る方法で回答することが大事。例えば、電話で言ってないのに言ったことにされたりとか、こっちが言ったことを聞いていないと言われても困る。だから必ず文章、書面に残しておくのがいい」。

「貸している側、借りている側で継続する関係がある中での話し合いなので、冷静にじっくり構えて話し合う姿勢を持つことがまず大事。話し合いというと喧嘩みたいに思う人がいるけど、決して喧嘩ではない。意見を言うのが苦手な人もいるが、自分の立場を守るのは自分しかいないということ。そういう意味では、言われた通りにやってモヤモヤするよりも、ちょっとここは頑張ろうっていう1個1個の積み重ねが大事だと思う。もし自分だけで不安なら弁護士に相談を」と締めくくった。

（『わたしとニュース』より）