節約と聞くと、まず食費や日用品を切り詰めることを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし実際には、「固定費」を見直したほうが、効率よく大きな節約につながるケースが多いとされています。本記事では、なぜ固定費の見直しが重要なのか、そしてどこで差がつくのかを解説します。 固定費と変動費の違いを理解する 家計の支出は大きく「固定費」と「変動費」に分けられます。固定費とは、毎月ほぼ一定額かか