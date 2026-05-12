インターネット無料の賃貸住宅へ入居するにあたって、金銭面のメリットがどのくらいあるのか気になる人もいるでしょう。「メリットだけでなくデメリットもあるのでは？」と不安に思うこともあるかもしれません。 本記事では、賃貸住宅における「インターネット無料」の仕組みを解説するとともに、2年間入居する間に節約できる可能性のある金額やデメリットについてもまとめています。 「インター