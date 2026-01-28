1月26日、嵐が新曲をリリースすると発表した。“最後の新曲”にファンは悲喜こもごもだが、同時にファンをざわつかせているのが松本潤（42）の最新ビジュアルだった。

3月4日に新曲を配信リリースするという嵐。同時に最新のアーティスト写真が公開された。注目されたのはグループの活動休止に伴い芸能活動から遠ざかっていた大野智（45）だけでなく、松本も同様だった。

「大野さんは活動休止中、顎ヒゲを伸ばした姿や二の腕にタトゥーを入れたことなどが写真付きで報じられ、アイドルらしからぬ変貌ぶりが世間を驚かせていました。ですが今回公開されたアーティスト写真ではヒゲは整えられ、活動休止前と変わらぬ姿に。食事制限や筋トレに励んだといいます。

いっぽうの松本さんも、嵐の活動休止中は大河ドラマ『どうする家康』（‘23年）の主演という大仕事はあったものの、それ以外のテレビ出演は多くはありませんでした。そのためもあって、SNSなどでときどき姿を見せるたびに“激変ビジュアル”が話題になっていたのです」（スポーツ紙記者）

たとえば’24年3月。YouTuber「POC」のナツが松本とのツーショットをInstagramに投稿。松本は鼻の下と顎にヒゲをたくわえ黒縁のサングラスをかけていたが、頬がかなり丸くなり貫禄あふれる姿となっていた。

同年11月には女優の桃井かおり（74）のInstagramに登場。当時も松本は舞台『正三角関係』の役作りのためヒゲを伸ばしていたが、やはり以前よりも輪郭がふっくらとして見える。なかには《おっさんそのもの》というコメントまで。

しかし今回公開された最新アーティスト写真の松本に対し、SNS上では次のような声が。

《新アー写みんな思ったよね 松潤ビジュ若すぎない？？？？？？って》

《嵐ちゃんとビジュ戻ってるのすごいプロ。大野くんだけじゃなくて松潤とか髭生えて貫禄あったよね？爽やかボーイに戻ってる。》

《松潤が俺の知ってる松潤に戻ってる。》

前出のスポーツ紙記者は言う。

「松本さんは『どうする家康』終了後の’24年3月に出演したバラエティ番組で、晩年の家康を演じるためにわずか3カ月で10キロ増量したと告白。『僕も40歳なんで、なかなか落ちない』とも話していました。それでもここまでビジュアルを仕上げてきたというのは、最後の嵐のステージに向けてかなりの準備をしているということでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

刻一刻と近づく最後の日。寂しさも募るが、あの頃の熱狂が再び見られるのは待ち遠しい！