PROOF¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¤¥ì¥¤¥Ê¡×¤ò8·î¤ËºÆÈÎ
¡¡PROOF¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù ¥¤¥ì¥¤¥Ê¡×¤ò8·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï28,050±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¤¥ì¥¤¥Ê¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ëâ½÷¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÉ½¾ð¤ä°áÁõ¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¤¬ÃúÇ«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê»°³ÑË¹»Ò¤äËâ½÷¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¶»¸µ¤Î¥Ö¥íー¥Á¤âºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡× ¥¤¥ì¥¤¥Ê
8·î ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§28,050±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§ ¡ÚË¹»Ò¤¢¤ê¡ÛÌó245mm
¡ÚË¹»ÒÌµ¤·¡ÛÌó235mm
(C) ÇòÀÐÄêµ¬¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿Ëâ½÷¤ÎÎ¹¡¹À½ºî°Ñ°÷²ñ