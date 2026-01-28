この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「大人っぽいアパレル店員さんにインタビュー」と題した動画を公開。21歳のアパレル店員の男性が登場し、月収26万円を稼ぎながらも貯金額は「ほぼゼロ」だと語る独自の金銭感覚や、アメリカでの5年間の生活で培われた価値観を明かした。



動画に登場したのは、21歳でアパレル店員として働く男性。専門学校を2年間経て、現在はアルバイトとして勤務しているという。給与について尋ねられると、月収は「25、6（万円）」、時給は「1450円」だと明かし、シフトに多く入ることで収入を得ていると語った。



彼の経歴で特徴的なのは、父親の仕事の都合で「アメリカに住んでたことがある」という点だ。約5年間滞在した経験から英語も堪能で、職場に外国人客が来た際も対応できるという。その経験を踏まえ、日本人とアメリカ人の違いについて「絶対に時間通りには来ないですね」とコメント。「遅刻確定みたいな」と、時間に対する感覚の違いを指摘した。また、コミュニケーションにおいては「YesかNoかはっきりしてますね。曖昧な答えは絶対返ってこないです」と、意思表示の明確さに違いがあると述べた。



自身のファッションについては、1940年代のアメリカンスタイルを意識していると語る男性。その情熱は金銭感覚にも表れており、貯金額は「ほぼゼロに等しいです」と告白。収入の使い道として、洋服代に「月10～20万使ったり」と明かした。現在履いている革靴は1930年代から40年代のヴィンテージ品だといい、約100年前のものを大切に履きこなすこだわりを見せた。



将来の夢を問われると、「古着のお仕事をしてるんですけど、アメリカ自分（で）買い付け行ってっていうことをやりたいです」と語った男性。独自のスタイルと哲学を貫く彼の今後の活躍が期待される。