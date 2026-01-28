¡ÖËÜÅö¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥É·³Æþ¤ê¤Î¡ÈÆâËë¡É¤òµå³¦OB¤¬Ë½Ïª¡ÖÃÇ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤è¡×
¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿ÆâËë¤òµå³¦OB¤¬Ë½Ïª¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÂçÊª³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¼Â¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤â´¿·Þ¤Î¥Ï¥°
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºOB¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø6ix Inning Stretch¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Î¿Ø±Ä¤Î¿Í´Ö¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤â¤·Èà¤¬¥¸¥§¥¤¥º¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÈÀêÅª¤Ë¾ðÊó¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤¬¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¡Ë·ÀÌó¤·¤¿¤È¤¡¢ÂåÍý¿Í¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬¤¤Æ¤Í¡£¥«¥¤¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¡¢10Ç¯Áí³Û3²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó543²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¤¥ëËÜ¿Í¤ä»Ô¾ì²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤ÎÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾åÀÑ¤ß¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥È¥í¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Ç¯Êð3500Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤ò½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØÇ¯Êð6000Ëü¥É¥ë¤Ê¤é¤É¤¦¤À¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÇ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¾å²ó¤ëÇ¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯±ß¡Ë¡¢4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó372²¯±ß¡Ë¤ÎÄó¼¨¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶âÁ¬¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÍ£°ì¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó»ñ¶âÎÏ¤âÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌ¾Ìç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»×¤ï¤»¤ëÎÏ¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]