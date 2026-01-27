最近のHAMILTON（ハミルトン）はゲームとのコラボウォッチを多くリリースしていて、昨年は『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』や『コール オブ デューティ ブラックオプス 7』のモデルが話題となりました。

2026年は「バイオハザード」シリーズの最新作『バイオハザード レクイエム』とコラボします。カプコンの開発チームと緊密に連携して生まれたデザインは、ハミルトンらしいソリッドな雰囲気。いずれもゲーム中でキャラが着用しているアイテムです。

無骨さと繊細さが共存するデザイン

Image: HAMILTON

バイオシリーズではおなじみのレオン・S・ケネディが着用する「カーキ フィールド オートクロノ」は、PVD加工のオールブラックケースに縦二つ目のインダイヤルを合わせた渋いデザイン。

Image: HAMILTON

針はアーサー王の剣「エクスカリバー」に着想を得ており、プッシャーは薬莢を思わせるデザインを採用。ダイヤル9時位置には黒い翼の模様が入っています。

Image: HAMILTON

FBI分析官のグレース・アッシュクロフトが着用する「パン ユーロ」は、上品なツートーンダイヤルを採用した3針モデル。

Image: HAMILTON

ストラップ中央にはゴールドのラインが入り、アラビア数字インデックスや外周のリングもゴールドを採用しています。ケースバックには幾何学的なモチーフが入るなど、全体的にミステリアスな雰囲気です。

いずれもハミルトン独自のニヴァクロン合金を使ったヒゲゼンマイの機械式ムーブメントを搭載。キャラと同じ時計を着けられるっていうのは、バイオシリーズの世界観に魅せられた人には、たまらないのではないでしょうか。

各2,000本の限定生産で、価格はカーキ フィールド オートクロノが29万9200円、パン ユーロが19万5800円。発売日は『バイオハザード レクイエム』と同じく2月27日です。

Source: HAMILTON