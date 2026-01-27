こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、UGREENのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「FitBuds Bluetooth 6.0」や「Bluetooth ワイヤレスヘッドホン」、「USB-C イヤホンジャック変換アダプター」などのアイテムがお得に登場しています。

最大50％オフも！ UGREENのイヤホンやヘッドホンがお得に購入できるチャンス

UGREEN FitBuds Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン【 18mmチタニウム製ドライバー / 合計28時間再生 / 4マイクノイキャン技術 / IPX5防水】Hi-Fi音質 DNNノイキャン 2台デバイス同時接続 APPカスタム操作 急速充電対応 IMAX級低音体験 音漏れ抑制 耳を塞がない ブラック
3,594円
（40％オフ）
UGREEN ヘッドホン Bluetooth ワイヤレスヘッドホン ウルトラノイズキャンセリング 【LDAC ハイレゾ音質】 Bluetooth5.4 有線/無線 最長75時間音楽再生 マルチポイント対応 外音取り込み 風ノイズ低減マイク搭載 ステレオヘッドホン 専用アプリ対応 ブラック
3,000円
（50％オフ）
UGREEN ヘッドホン Bluetooth ワイヤレスヘッドホン ウルトラノイズキャンセリング 【LDAC ハイレゾ音質】 Bluetooth5.4 有線/無線 最長75時間音楽再生 マルチポイント対応 外音取り込み 風ノイズ低減マイク搭載 ステレオヘッドホン 専用アプリ対応 白 HiTune
3,000円
（50％オフ）
DACチップを搭載したUGREENのイヤホンジャック変換アダプターが45％オフとお買い得

UGREEN【ハイレゾ音質】 USB C イヤホンジャック変換 USB C-3.5mm イヤホン変換アダプター DAC搭載 24bit/96KHz対応 TRRS/4極 ナイロン編み 音量調節/通話/音楽対応 iPhone17/16/15/iPad Pro/Android/Type Cなど機器に適用 シルバー
934円
（45％オフ）
UGREEN 【MFi認証】 Lightning - 3.5 mm ライトニング イヤホンジャック 変換 iPhone イヤホン 変換アダプタ ナイロン編み 24-bitハイレゾ音質 音量調節対応 通話/音楽対応 lightning イヤホン変換 iPhoneシリーズ/iPadに対応 シルバー
1,484円
（45％オフ）
UGREEN Type-C to 3.5mm イヤホン 変換アダプター L字型 3極/４極 TRRS対応 メスからオス イヤホンジャック DACチップ搭載 直挿しタイプ 音楽/通話/音量調節可能 iPhone17/16/15/iPadシリーズ/Galaxy/S20/Tab S7/PS5/スイッチ等に対応 シルバー
1,199円
（25％オフ）
高音質で音楽が楽しめるUGREENのステレオオーディオケーブルがお得な価格で販売中！

UGREEN RCA 3.5mm 変換 オーディオケーブル ステレオミニプラグ RCA ミニピン 赤白 ミニコンポ アンプ AVセレクタ PC iPhone Android 端末 車載AUX などに対応 2m
799円
（20％オフ）
UGREEN USB-C to 2RCA 変換 オーディオケーブル 赤/白 DACチップ搭載 HiFi音質 iPhone17/16/15シリーズ/iPad Pro 2021 Air 4 mini 6 MacBook Pro そのほか Androidスマホ USB-Cデバイスなどに対応 1.5M
1,699円
（15％オフ）
UGREEN イヤホン 延長コード 3.5mm オーディオケーブル 4極/TRRS ナイロン編み AUX ヘッドホン Hi-Fi音質 多重シールド 24K金メッキ スマホ/Android/iPhone/PC/TV/モニター/ヘッドホン/イヤホン/PS4/MP3/スピーカーに対応【1M】
599円
（40％オフ）
