PCにライト、充電器……どうしてもケーブルが増えがちなデスク周り。

ホコリが溜まったり、デスクに座ると足にコードが当たったりと、どうしてもごちゃごちゃしてしまいます。

そこで取り入れた山崎実業のラックは、整理できるだけではなく挿し替えまで簡単なのです！

デスクの天板につける「ラック」

山崎実業 「デスク下 天板ケーブルラック ロング」

それが、山崎実業の「デスク下 天板ケーブルラック ロング」。

昇降デスクに買い替えるとともにこちらも導入。おかげで本当にコード周りがスッキリしました。

取り付け方は、付属の4つの木ネジでデスクの天板下につけるだけ。

結構力がいるので、電動ドライバーがあるとかなり楽でした。

ラック自体をテープで仮止めしながら木ネジを刺すと、思い通りの位置に設置できましたよ。

電源タップも余ったコードも丸ごと隠せた

本体の幅は約63.5cmだから、電源タップもコードも余裕で入りました。

公式でも「電源タップやACアダプター・HDDを収納」と謳っているほどのたっぷりサイズです。

さらに、耐荷重は約5kgと電源周りを収納するのに頼もしいパワー。

素材は山崎実業のよくあるスチール（粉体塗装）。このマットな質感なのも好きなところです。

使いやすいポイントは「カバー」にあり

カバー下部のマグネット

いわゆる「ケーブルオーガナイザー」はたくさんの選択肢がある中これを選んだのは、着脱しやすいこのカバーが一番の決め手。

このカバーを本体の上部にかけてから、カバーについているマグネットでペタッと閉まります。

このカバーのおかげで、電源周りのホコリを防ぐほか目隠しにもなってくれるのです。

排熱もバッチリ

そして最大の魅力は、コンセントの挿し替えがしやすいこと！

ケーブルオーガナイザーって、一度収納すると入り組んでいて挿し替えしにくいものもある中、これなら収納しながら簡単に差し替えることができました！

挿し替えが終わったら、またカバーをつければスッキリ。

電源タップ周りのごちゃつきを解消して、挿し替えまでスムーズにしてくれるこのラック。

導入してから約3カ月経った今でも、本当に買ってよかったなと思うデスク周りのアイテムの一つです。

