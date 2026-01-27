1000万円超の愛車クレアで満喫

タレントの杉浦太陽さんが自身のSNSで、愛車のキャンピングカーで過ごす日常を公開し、注目を集めています。

アウトドアを楽しむ姿や家族との時間が伝わる内容で、キャンピングカーならではの暮らしぶりにも関心が寄せられ、SNSでは多くの反響が広がっています。

【画像】超カッコイイ！ 「杉浦太陽」×「1000万円超えトヨタ車」を画像で見る！

SNSの投稿に映し出されていたのは、杉浦さんが愛用しているキャンピングカー「CREA（クレア）」シリーズです。

日本最大級のビルダーとして知られるナッツRVが手がけていることでも知られ、杉浦さんは2022年に1000万円超で購入したことでも話題となりました。

ベースにはトヨタの専用シャシ「カムロード」を採用。全長5190mm×全幅2080mm×全高2910mmという堂々としたサイズに加え、乗車定員7名・就寝定員6名という大家族向けのレイアウトが特徴です。

キッチンには70L冷蔵庫や電子レンジ、ガラス蓋付きシンクを備え、家庭用エアコンやトイレ・シャワー対応のマルチルームまで完備されており、長距離移動や車中泊でも快適に過ごせる装備が整っています。

車内は木目調の家具で統一され、落ち着いた雰囲気を演出。対面式ダイネットや常設2段ベッド、バンクベッドなど、家族それぞれがくつろげるスペースがしっかり確保されています。

電装面ではリチウムイオンバッテリーを中心とした高効率システムを採用し、急速充電や長時間の電力使用にも対応。ソーラーパネルの搭載にも対応しているため、アウトドアでの利用でも安心して使える仕様となっています。

※ ※ ※

公開されたストーリーズには、三男の幸空（こあ）くんが友人とキャンピングカーの車内で楽しそうに遊ぶ様子が映し出されていました。

「秘密基地みたい」「パパの車で遊んでる」といったコメントも添えられ、家族の温かな日常が伝わってくる投稿でした。

ユーザーからは「このサイズ感、まさに夢のキャンピングカー」「素敵！」「憧れる」「木目の内装が落ち着いてていい」などキャンピングカーへの憧れや共感のコメントが寄せられました。

杉浦さんのキャンピングカーライフは、今後も注目を集めていきそうです。