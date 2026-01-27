「あきらちゃ〜ん」

【画像】当時28歳、初々しい笑顔で活動報告冊子の表紙を飾る小川晶氏

「かわいい！」

支援者の歓声が飛ぶ。

前代未聞の“ラブホテル”が争点となった前橋市長選。出直した小川晶氏（43）がまさかの再選を果たした、その理由は……!?



再選が決まり、筆を持って笑顔の小川氏

◆◆◆

自民系候補に約1万票差で勝利

昨年9月、男性秘書課長（当時）とのラブホ通いが発覚。地元の“奥さま探偵団”が尾行で突き止め、「NEWSポストセブン」が報じると、10回以上のラブホ利用を認めた。

「男女の関係はありません」「打合せだった」と説明したが、市議会で追及され11月下旬に辞職した。

「12月にはお相手の男性に停職6カ月の懲戒処分が下った。小川氏が出直し出馬を正式に表明したのはその8日後でした。同月末には男性が依願退職しています」（全国紙記者）

1月12日の投開票日、投票締め切りの午後7時にすぐさまNHKが小川氏を「当選確実」と速報。投票率47％（前回比8ポイント弱増）の熱戦の結果、自民系が推す次点候補に約1万票差で競り勝った。

「日本中をお騒がせしてしまった」

支援者を前に小川氏はそう述べ、万歳せずにダルマの目入れで大団円となった。

性的な質問を受け続けた選挙戦

前橋で一体何が起きていたのか、小川氏の選挙戦を振り返ろう。

まず辞職前から、「対話集会」を開催。

「少人数で入れ替え制。『私の軽率な行動で』と市民に直接釈明しました」（小川氏陣営関係者）

次に、支援者が代表を務める地元ラジオ局が大規模集会を開催し、その模様を生中継。「本当に恥ずかしい」と述べながら、時に性的な質問も受け続けた。

「辞職後は辻立ちとお詫び行脚。街頭演説では聴衆とのツーショット撮影にも応じました。中高年男性から子育てママ、小中学生まで長蛇の列ができました」（前出・陣営関係者）

マイク納めでは「人に助けられ……」と涙を浮かべた。

いつしか「小川さんがかわいそう」というムードに…

「最初は『嘘をついているのでは』と市民感情も厳しく、山本一太群馬県知事も繰り返し批判した。でも、いつしか『小川さんがかわいそう』というムードに。支持基盤のリベラル派も団結しました」（同前）

その象徴が、小川氏の演説で配られた独特過ぎるビラだ。「明日をつくる女性の会」名義で、〈人に優しいまち まえばし〉と題され、次のように綴られている。

〈一部のメディアが面白おかしく取り上げたことで、今回の前橋市長選挙は全国の注目を集めています。私たちは、思いがけず前橋がどういう人が暮らすまちなのかを全国に知ってもらうことになります〉

〈人の気持ちが温かいまちです。失敗した人を許すまちです〉

〈「へぇ、前橋の人は許すんだ！」

「そうだよ、このまちは優しいまちだから」〉

当選確実の瞬間「あきらコール」が発生

冒頭、当選確実の瞬間へ戻ろう。「あ・き・ら！ あ・き・ら！」と「あきらコール」が発生し、飛び跳ねて号泣する人々の輪の中に、小川氏が登場。深々とお辞儀をして「もっといい前橋を作っていきたい」などと語ると、「よくがんばった！」との声が響いた。

よろこびの陰で、市役所を去ったのが元秘書課長だ。「週刊文春」記者が投開票の直前に実家を訪ねると、母親が言葉少なに応じた。

――小川さんが再選しそうなんです。

「そうなんですか」

驚いた様子だ。

――小川さん陣営はそういう雰囲気です。もうこの問題は終わったと。

目をつむって、苦々しそうに聞く母。

――やはり息子さんの言葉を聞きたい。

「もう少し放っておいて下さい。申し訳ないけど。息子としては……残念です。それしかコメントはできません」

小川氏は選挙中、「みんなが笑顔でいられる街を」と演説していた。市民からの再度の“ラブコール”をふいにせず、実現できるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）