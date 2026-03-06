これほど好対照な“前市長”と“現市長”は珍しいかもしれない──。2月27日の夕方、大手メディアは一斉に「静岡県伊東市の田久保眞紀・前市長が書類送検されていたことが分かった」と速報で報じた。田久保氏の学歴詐称問題では6つの容疑で刑事告発が行われていたが、その中の地方自治法違反の疑いで書類送検されたのだ。一方、群馬県前橋市の小川晶市長は2月20日に会見を開き、市の2026年度一般会計当初予算案を発表した。＊＊