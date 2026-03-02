「日本中をお騒がせしてしまった」【実際の写真】小川晶市長がお忍びで会いに行った40歳の“高身長イケメン男性”ラブホ問題で辞職するも、1月12日の出直し選で見事再選を果たした小川晶前橋市長（43）は、支援者にこう頭を下げた。それから1週間後、市長がこっそり会いにいったのは……。再選を果たした小川市長◆◆◆傷ついたイメージの回復に邁進中昨年9月、男性秘書課長（当時）とのラブホ通いを「NEWSポストセ