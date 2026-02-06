立憲コア層は「しらけムード」２月８日投開票の衆院選挙は高市早苗首相（64）率いる自民党が大勝しそうな雲行きだ。報道各社の情勢調査では、朝日新聞が自民党の単独過半数、場合によっては300議席をうかがう勢いと報じた。その他の大手メディアも自民党の優勢ムードを伝えている。対して、厳しい選挙戦となっているのが立憲民主党と公明党が“合体”した「中道改革連合」だ。“アンチ高市”と創価学会の組織票で台風の目になるか