ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¸·¤·¤¹¤®¤ë¾ò·ï¡¡¤ª¤Í¤À¤ê¼ºÇÔ¡ÄÅ¨¼çÎÏ¶ì¾Ð¤¤¡Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾ò·ï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤·¤¤¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ïÏÃ¤À¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥âÆâÌî¼ê¤¬ºòµ¨¤Î»î¹çÁ°¡¢ÂçÃ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ò¡ÖÆüËÜ¸ì¡×¤Ç½êË¾¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤¬Äó¼¨¤·¤¿¸·¤·¤¤¡Ö¸ò´¹¾ò·ï¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆþ¼ê¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¾¡Éé»Õ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î»î¹çÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÄÌÌõ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¤ò¶î»È¤·¡¢ÂçÃ«¤ØÄ¾ÀÜ¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È°ÍÍê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÃ«¤âÍý²ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢·¯¤òÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¤é¡¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¼Ô¤é¤·¤¤¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¥Ú¥ë¥É¥â¤ÏÂçÃ«¤ÎÂ®µå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¸«»ö¤Ë°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤Î9²ó¤Ë¤Ï·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Þ¤ÇÊü¤Á¡¢»î¹ç¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬5-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¡×¤È¡Ö¥Ú¥ë¥É¥â¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤É¤Á¤é¤âÊø¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤ªÊõ¥²¥Ã¥È¤ÎÌ´¤ÏÑ³¤¯»¶¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç·ëËö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ïÏÃ¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹µ¼Ô¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤¤¤Ä¤â²æ¡¹¤Ë¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à»Ñ¡¢ÆÃ¤Ëµå³¦¤ÎÃç´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¸²Ãø¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¾®¤µ¤Ê²ÝÂê¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Éé¤Ë¤«¤±¤ëÂçÃ«¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë