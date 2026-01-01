プレミアリーグ 25/26の第23節 アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、1月26日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ガブリエルジェズス（FW）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、パトリック・ドルグ（DF）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドの選手によるオウンゴールによりアーセナルが先制。

しかし、37分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ブライアン・ムブモ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

50分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからパトリック・ドルグ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

57分、アーセナルは同時に4人を交代。ピエロ・インカピエ（DF）、ガブリエルジェズス（FW）、マルティン・ウーデゴール（MF）、マルティン・スビメンディ（MF）に代わりベン・ホワイト（DF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、ミケル・メリーノ（MF）、エベレチ・エゼ（FW）がピッチに入る。

68分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ブライアン・ムブモ（FW）からマテウス・クニャ（FW）に交代した。

75分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）からチュクノンソー・マドゥエケ（FW）に交代した。

81分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。パトリック・ドルグ（DF）に代わりベンヤミン・シェシュコ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

84分アーセナルのミケル・メリーノ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

だが、87分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。コビー・メイヌー（MF）のアシストからマテウス・クニャ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もマンチェスター・ユナイテッドの選手交代が行われたがそのまま試合終了。マンチェスター・ユナイテッドが2-3で勝利した。

なお、アーセナルは64分にデクラン・ライス（MF）、90+1分にエベレチ・エゼ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 03:30:16 更新