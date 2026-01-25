1児の母であるタレントの峯岸みなみが、現在愛知県で進めている愛娘の教育方針と、自身が抱く私立進学へのリアルな心境を明かした。

【映像】峯岸みなみの1歳長女

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人がMCを務め、母親たちのリアルな本音や家庭の悩みを赤裸々に語り合う。同番組のシーズン2放送決定を受け、1月25日は総集編を放送。ゲストに衛藤美彩を招き、新シーズンでも放送予定の「アフタヌーンティー」トークが特別公開された。

番組では視聴者から「夫と教育方針が違う場合、どうすればいいか」という相談が寄せられた。これに対し、夫である東海オンエア・てつやの拠点である愛知県岡崎市で育児に励む峯岸は、「本当に選択肢がないんですよ。愛知県の岡崎市には。その私立っていうのもそんな限られてる中ので」と地方ならではの事情を吐露。東京ほど選択肢が多くないため迷わずに済むメリットを感じつつも、周囲から「タレントが親だとプライバシーのこととかもあるし、私立の方がいいんじゃない？」とアドバイスを受ける機会が増えてきたという。

自身については「私もバリバリ公立（育ち）なので」と振り返り、これまで馴染みのなかった「私立」という選択肢が急に浮上してきたことに戸惑いを見せた。これに対し、小学校受験の経験を持つ近藤千尋は「入ることがゴールじゃない。環境に馴染むことの方が大事」と自身の気づきを共有。さらに滝沢眞規子も、かつて私立派の自身と公立派の夫との間でズレがあったことを明かしつつ、「最終的には歩み寄り。いい学校に入ることよりも、家族が仲いいことが一番」と、教育に熱心になるあまり夫婦関係が崩れることへの注意を促した。