UNISON SQUARE GARDENが1月21日、21stシングル「うるわし／アザレアの風」をリリースした。同シングルよりTVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング主題歌「うるわし」のミュージックビデオが公開となった。

同楽曲ミュージックビデオの監督を務めたのは、UNISON SQUARE GARDENのミュージックビデオを数多く手がける深津昌和。楽曲の世界観を表現したコラージュと、実写の演奏が合わさったポップでかわいらしい仕上がりだ。

映像の中には、現在開催中のツアー＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」＞のライブ映像が盛り込まれている。たくさんのギミックを隅々まで楽しむことも可能だ。

■21stシングル「うるわし／アザレアの風」

2026年1月21日発売

【初回生産限定盤(CD+BD)】TFCC-89801-89802 \6,800(税込)

【通常盤(CD)】TFCC-89803 ￥1,320(税込)

購入リンク：https://TF.lnk.to/USG_Uruwashi

▼CD収録内容 ※全形態共通

01 うるわし

(TVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング主題歌)

02 アザレアの風

(TVアニメ『うるわしの宵の月』エンディング主題歌)

▼初回生産限定盤BD収録内容

『＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 “Ninth Peel” next＞at Zepp Haneda(TOKYO) 2023.12.11』

スカースデイル / 天国と地獄 / 恋する惑星 / BUSTER DICE MISERY / 23:25 / kaleido proud fiesta / ドラムソロ〜セッション / ここで会ったがけもの道 / アンチ・トレンディ・クラブ / きみのもとへ / いけないfool logic / カオスが極まる / もう君に会えない / 夏影テールライト / セッション / ミレニアムハッピー・チェーンソーエッヂ / 世界はファンシー / フレーズボトル・バイバイ / スペースシャトル・ララバイ / Invisible Sensation / ライドオンタイム / mix juiceのいうとおり

●ショップ別オリジナル特典

https://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/news/detail/6825

■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」＞

▼2025年

12月05日(金) 北海道・カナモトホール

12月07日(日) 北海道・旭川市民文化会館

12月14日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール

12月19日(金) 兵庫・アクリエひめじ

12月20日(土) 滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

▼2026年

1月09日(金) 大阪・フェスティバルホール

1月10日(土) 大阪・フェスティバルホール

1月12日(月祝) 広島・広島文化学園HBGホール

1月16日(金) 埼玉・大宮ソニックシティホール

1月23日(金) 宮城・サンプラザホール

1月25日(日) 新潟・テルサ

1月31日(土) 福岡・福岡サンパレス

2月01日(日) 香川・レクザムホール

2月05日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月06日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月10日(火) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2月11日(水祝) 東京・TOYOYA ARENA TOKYO

https://unison-s-g.com/tour2025-2026/