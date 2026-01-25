派手な成長株の裏に潜む、資産激減の“逆回転”

8割が幻に終わる「高成長」の罠

統計データで「中期経営計画は80〜90％くらいの確率で達成できない」と証明されている。

つまり、グロース株は「達成困難な中期経営計画が、達成される前提で高い株価がつけられている」、さらに「それが80〜90％の高い確率で下方修正される」というわけだ。

資産が瞬時に溶ける「逆回転」の恐怖

そのときの株価の下落スピードはすさまじい。半額セールで済めばかなりマシなほうで、10分の1以下になることもザラにある。

華やかな急騰の裏で試される「忍耐力」

バリュー株投資をしていると、グロース株の値動きの速さがまぶしく感じられることもある。バリュー株投資は基本的に、とりわけ上昇相場での株価の上がりが鈍く、やきもきさせられることが少なくないからだ。

グロース株は「年率100％」あるいは「年率300％」なんて信じられないくらい高いパフォーマンスを見せることがあるのに対し、バリュー株の成長度合いは基本的にゆ〜っくり。グロース株ほどの上げ幅は望みづらい。

「退屈」こそが最強の勝率を生む

だから、上昇局面ほど、バリュー株のパフォーマンスがしょぼく感じられてしまいがちでもある。でも、バリュー株投資を長年続けて億単位の資産を築いた人は、けっこういる。期待値が高く、リスクを減らす方法こそ、バリュー株投資なのだ。

