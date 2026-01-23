この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「知らないと損！『噛む力』と『走る力』が直結する驚きの仕組み」と題した動画を公開。子どもが転びやすい原因は、意外にも口の機能や赤ちゃんの頃の発達と深く関わっていると解説した。

まい先生は、子どもがよく転ぶ原因の一つとして「頭位の安定」ができていないことを挙げる。二足歩行をする人間は常に重力の影響を受けており、重い頭を支えるためには体全体のバランスが重要である。そして、その頭を安定させる上で重要な役割を担っているのが、ベロ（舌）や咀嚼筋といった口周りの筋肉だという。

「ベロや咀嚼筋の筋肉がしっかり働くことで頭位の安定に繋がります」と、まい先生は語る。これらの筋肉が弱いと頭が揺れやすくなり、バランスを崩して転倒の原因となる。この頭位の不安定さは、赤ちゃんの頃の発達過程と密接に関係していると指摘。特に「ハイハイ」を十分に経験しなかった場合、重心を左右に移動させる感覚が養われず、歩行時のバランス能力に影響が出ることがあるという。

さらに、この口の機能の弱さは、転びやすさだけでなく「車酔い」にも繋がると解説。頭が適切に固定されないため、車の揺れに対して頭が過剰に揺さぶられ、酔いやすくなるという仕組みだ。一見無関係に思える口の機能と車酔いが、頭位の安定という点で繋がっていることを明らかにした。

また、悪い姿勢の代表例である「猫背」や「反り腰」にも言及。猫背は「立った時に手が体の真横ではなく、太ももの前にきている」状態、反り腰は「乳首よりへそが前に出ている」状態が目安となる。これらの姿勢も、根本的な原因をたどると、ずり這いやハイハイといった赤ちゃんの頃の運動発達が関係している可能性がある。

子どもの運動能力や姿勢の問題は、単に「バランスが悪い」というだけでなく、生まれてからの発達や口の機能といった、より根本的な部分に原因が隠れているのかもしれない。

YouTubeの動画内容

00:46

転びやすい子の原因とは？
01:10

バランスを崩す根本的な理由「頭位の安定」
02:30

咀嚼や嚥下の弱さが及ぼす意外な影響
05:49

姿勢が悪い子の特徴
07:33

誰でも分かる猫背の見つけ方

関連記事

「うちの子、丸飲みかも…」は間違い？よく噛む子を育てる、親が知らない“咀嚼”の新常識

「うちの子、丸飲みかも…」は間違い？よく噛む子を育てる、親が知らない“咀嚼”の新常識

 お正月、実家でヒヤリ…専門家が解説する「今はNG」な昔ながらの子育て常識

お正月、実家でヒヤリ…専門家が解説する「今はNG」な昔ながらの子育て常識

 「手で突っ張る」のはNGサイン？ずりばいができない赤ちゃんに共通する意外なクセ

「手で突っ張る」のはNGサイン？ずりばいができない赤ちゃんに共通する意外なクセ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

まい先生の天才保育チャンネル_icon

まい先生の天才保育チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 2780人 257 本の動画
保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。~~まい先生プロフィール~~子どもの能力をのばす口腔育成　THDCLLC代表医療法人　理事発達支援士保育士/幼稚園教諭
youtube.com/channel/UCKVJBO9Hcd8vk3VYx3L_gEg YouTube