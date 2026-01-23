この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知らないと損？子どもの「転びやすさ」の意外な原因は“ベロ”にあった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「知らないと損！『噛む力』と『走る力』が直結する驚きの仕組み」と題した動画を公開。子どもが転びやすい原因は、意外にも口の機能や赤ちゃんの頃の発達と深く関わっていると解説した。



まい先生は、子どもがよく転ぶ原因の一つとして「頭位の安定」ができていないことを挙げる。二足歩行をする人間は常に重力の影響を受けており、重い頭を支えるためには体全体のバランスが重要である。そして、その頭を安定させる上で重要な役割を担っているのが、ベロ（舌）や咀嚼筋といった口周りの筋肉だという。



「ベロや咀嚼筋の筋肉がしっかり働くことで頭位の安定に繋がります」と、まい先生は語る。これらの筋肉が弱いと頭が揺れやすくなり、バランスを崩して転倒の原因となる。この頭位の不安定さは、赤ちゃんの頃の発達過程と密接に関係していると指摘。特に「ハイハイ」を十分に経験しなかった場合、重心を左右に移動させる感覚が養われず、歩行時のバランス能力に影響が出ることがあるという。



さらに、この口の機能の弱さは、転びやすさだけでなく「車酔い」にも繋がると解説。頭が適切に固定されないため、車の揺れに対して頭が過剰に揺さぶられ、酔いやすくなるという仕組みだ。一見無関係に思える口の機能と車酔いが、頭位の安定という点で繋がっていることを明らかにした。



また、悪い姿勢の代表例である「猫背」や「反り腰」にも言及。猫背は「立った時に手が体の真横ではなく、太ももの前にきている」状態、反り腰は「乳首よりへそが前に出ている」状態が目安となる。これらの姿勢も、根本的な原因をたどると、ずり這いやハイハイといった赤ちゃんの頃の運動発達が関係している可能性がある。



子どもの運動能力や姿勢の問題は、単に「バランスが悪い」というだけでなく、生まれてからの発達や口の機能といった、より根本的な部分に原因が隠れているのかもしれない。