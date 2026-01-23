1月16日、WBCに出場する侍ジャパンの追加メンバーが発表された。最大のサプライズは、菅野智之投手（36）の抜擢だ。

35歳でのメジャー挑戦だった菅野

「菅野は2025年シーズン、巨人からオリオールズに海外FAで移籍。前半戦はエース級の活躍を見せましたが、後半戦は打ち込まれることが多く、最終成績は30試合の登板で10勝10敗、防御率4.64でした。この年齢で2ケタ勝利に届いたことは良かったのですが、後半戦の失速が響き、オフにFAとなった。

そのため、侍メンバー発表の時点で“所属先未定”という異例の選出となりました」（スポーツ紙記者）

前回WBCでは落選

17年のWBCでは侍のエースとして準決勝の米国戦に先発し、6回1失点（自責0）と好投。米国代表の監督から「日本で最も印象的だったのは先発の菅野」と称えられ、メジャーにも強い印象を残した。

こうした経験もあってか、菅野の侍への思い入れはひときわ強いという。

「菅野は、23年の前回大会でも参加を熱望していました。21年から不調に喘いでいましたが、大会前年の22年シーズンは10勝7敗、防御率3.12と持ち直し、本人もWBCへの意欲を公言していた。

しかし当時は大谷翔平投手や山本由伸投手（ともに現ドジャース）ら先発陣の充実もあり、かなり早い段階から落選が内定していたそうです。落選が決まった時は相当落ち込んでいて、親しい関係者に『WBCは見られないと思う』と語り、悔しさを滲ませていたほど。今回の“リベンジ選出”には気合い十分でしょう」（NPB関係者）

井端監督が語った菅野の長所

侍ジャパンの井端弘和監督は今回の菅野の選出理由について、「いろいろメジャーのルールがある中で、向こう（米国）で1年やって結果も残した。ショートイニングでの起用を検討している」と説明した。

「今回のWBCでは、投球間隔の時間制限を定めた『ピッチクロック』や牽制の回数制限など、NPBの一軍では採用されていないメジャーの現行ルールが導入された。こうしたルールや、滑りやすいとされる米国のボールに慣れているというのも、菅野を選出したポイントでしょう。井端監督は2、3イニングを任せる意向のようです」（前出・記者）

菅野としても、WBCで活躍し、就職先探しのアピールに繫げたいところ。

「井端監督は菅野の長所を『打たせて取ることができる』ことだと語りました。ただ、メジャー後半戦ではそうした投球スタイルが相手打線に対応されて打ち込まれたのが気になるところです」（同前）

リベンジ選出は吉と出るか、それとも。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月29日号）