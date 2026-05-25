記事ポイント新中野のパティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」が新商品「Pre Scone（プレスコーン）」を発売国産小麦と北海道産バターをベースに、20年の試行錯誤から生まれたしっとり食感のスコーン2026年5月26日より伊勢丹新宿店「マ・パティスリー 2026」および新中野本店で販売開始 東京・新中野のPatisserie・Boulangerie Preference（パティスリー・ブーランジェリー プレファレンス）が、この春、新商品「Pr