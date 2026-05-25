みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、夫の古いアルバムを見ていたときに起こった一件です。義実家で幼い夫のアルバムを見せてもらっていた女性。あまりにも可愛い幼少期の夫の