佐賀県伊万里市で、廃校となった小学校から水道の蛇口などの金属が大量に盗まれていたことが分かりました。伊万里市によりますと、5月1日、廃校となっている旧・波多津小学校を訪れた市の男性職員が、玄関を施錠していた金具が壊れていることに気づきました。市が校舎内や屋外を確認したところ、手洗い場の蛇口部分の金属60個とトイレのバルブ部分の金属42個がなくなっていたということです。その後、市内で廃校となっているすべて