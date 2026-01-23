お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が22日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。「大昔」にプライベートで一緒に食事したことがある女優を明かした。

今回は「30分で楽しむ住みたい街吉祥寺＆西荻窪爆食ツアー」と題して放送された。最初にかまいたちら出演者が訪れたのは吉祥寺。

平日はオムライス専門店の洋食屋に入店した濱家ら。そこで「大昔に一回ご一緒したん覚えてる?」とゲストの女優・葵わかなに尋ねた。葵は「覚えてます」と懐かしそうにほほえんだ。

当時の状況についてお笑いカルテット「ぼる塾」のあんりが「プライベートのご飯でですか?」と確認すると、濱家は「小藪さんに連れて行ってもらったら、わかなちゃんいて」と伝えた。

続けて「未成年やったもんね」とし「だから、めっちゃ子供っていうイメージ」と当時の印象が抜けないと明かした。葵は「ちょうど朝ドラで大阪行ってた時」と、2017年に放送された連続テレビ小説「わろてんか」に出演している時だったと振り返った。

また「初めての1人暮らしだったので、何食べていいかも分からなくて…小藪さんがご飯食べに連れて行ってくださって」と小藪と食事に行った経緯を語った。約9年前ということで、あんりが「濱家さんの見た目ちょっと違ったんじゃないですか?」と聞くと「髪長かった」と思い返した葵。濱家は「まだメディアに出る準備ができてない時」と自虐コメントで葵らを大笑いさせた。