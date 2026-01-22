¡Ö¥Ñ¥¯¤ëÁ°¤Ëµö²Ä¼è¤ì¤è¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ø¼°X¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡© ¡Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¥ä¥Ð¤Ê¤¤¡©¡©¡×
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î21Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥¯¤ëÁ°¤Ëµö²Ä¼è¤ì¤è¡×¡Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¥ä¥Ð¤Ê¤¤¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ø¼°X¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡©
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¯¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤!!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤«¸µ¥Í¥¿¤È¸À¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¡Ö¥Ñ¥¯¤ëÁ°¤Ëµö²Ä¼è¤ì¤è¡×¡Ö¸ø¼°¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤«¡©¡×¡Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¥ä¥Ð¤Ê¤¤¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¥Ñ¥¯¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤!!¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤«¤é±þ±ç!!¡¡¼õ¸³À¸¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª ¥¬¥ó¥Ð¡Ê´¨¤¤¤«¤éÂÎÄ´µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¼¡Ë ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤è¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¼õ¸³±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¸ø¼°X¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿Íµ¤Åê¹Æ¤Ë¹½À®¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡È¥Ñ¥¯¥ê¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¸ø¼°X¤â¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¿¹±ÊÀ½²Û in¥¼¥ê¡¼¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â17Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó1ÆüÌÜ¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ò¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡£in¥¼¥ê¡¼¤ÏÁ´ÎÏ¤Î¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£in¥¼¥ê¡¼¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¼õ¸³Åö»þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Î¡¼¥È¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×!!!¡×¡Ö¹ç³Ê¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£´ë¶È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
