ファミリーマートは4月21日、対象のコカ･コーラ商品とファミチキ(骨なし)など対象のホットスナックを同時に購入すると、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを開始した。「コカ・コーラ」と「ホットスナック」で100円引きに昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施