創立45周年を迎える株式会社ファミリーマートが21日、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」における「おむすび贈呈式」を実施。今回は、1月13日から2月2日まで募集した「スマイルおむすびプロジェクト差し入れキャンペーン第2弾」に応募の中から、日本女子体育大学附属二階堂高校（所在地:東京都世田谷区）ダンス部の生徒たちに、おむすびと、おむすびアンバサダーであるドジャース・大谷翔平投手（31）から