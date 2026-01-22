¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¤ª¶â»ö¾ð¤ò¸ì¤ë¡ÖÃù¶â¤Ê¤ó¤Ü¡©·î¼ý¤Ê¤ó¤Ü¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡×¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡Ê49¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Íî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤ª¶â»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÄáÉÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¶µ¤¨¤¿¤ë¤Ç¡×¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£
¡¡¤¯¤ï¤Ð¤¿¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤«?¤¸¤ã¤¢¡¢Ãù¶â¤Ê¤ó¤Ü?·î¼ý¤Ê¤ó¤Ü?¡×¤È¡¢¤ª¶â»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¼ÁÌä¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÃù¶â¤â·î¼ý¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢»ñ»º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¡¢²Ç¤Ï¤ó¤Ë¡È¤Ê¤ó¤ÜÆþ¤Ã¤¿¤Î?¡É¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ï¡£ÀÎ¤«¤éÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£