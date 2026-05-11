サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、11日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、現在の体調について語った。昨年2月にステージ3の直腸がんを患っていることが判明。25回の放射線治療と抗がん剤治療後の同7月には7時間半に及ぶ手術で直腸の一部を切除、人工肛門を造設したことを公表していた。この日も体調について問われると、「全然大丈夫です。去年ちょっと、がんで苦しんでいた時期があったんで