¡Ú2026Ç¯ºÇ¿·¡Û¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¹âµ¡Ç½¡ª¡¡3COINS¤Î²È¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ
¡¡»¨²ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤3COINS¡Ê¥¹¥ê¡¼¥³¥¤¥ó¥º¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¹¥ê¥³¡×¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²ÈÅÅ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢³°½ÐÀè¤Ç»È¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëµ¡´ï¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÇÆü¾ï¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡3COINS¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»¨²ß»ö¶È¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥Ã¥º¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î®¹Ô¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è»¨²ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥ê¥³¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï²¼µ¤Î6ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï
¡¦¥ß¥ËÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý
¡¦AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼µÞÂ®½¼ÅÅ
¡¦¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á½¼ÅÅÉÕ¤Ä¾ÁÞ¤·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Type-C
¡¦Bluetooth¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï
¡¡¡Ö¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡×¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¿åÍÏÀ¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¹á¤ê¤È²Ã¼¾¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¥È¤¬¾ï»þ½Ð¤ë2¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¡ÊÏ¢Â³¥â¡¼¥É¶¯¡¦¼å¡Ë¤È¡¢°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤Ç¥ß¥¹¥È¤¬½Ð¤ë¡Ö´Ö·ç¥â¡¼¥É¡×¤Î3¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¢¿²»þ¤ËÊØÍø¤Ê¥ª¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Õµ¡Ç½¡Ê1¡¦3¡¦6»þ´Ö¡Ë¤ä¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È²Ã¼¾¤ò¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¶õÊ²¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¡£½¢¿²»þ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¥ËÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý
¡¡¡Ö¥ß¥ËÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý¡×¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤ÎÃßÇ®ÍÑÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÃßÇ®¤·¡¢Ìó9¡Á10Ê¬¤ÎÃßÇ®¤ÇºÇÂç4»þ´Ö¤ÎÊÝ²¹¤¬²ÄÇ½¤ÊÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢É¨¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤ªÊ¢¤ò²¹¤á¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ì¡¼¤Î2¿§¡£
AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼µÞÂ®½¼ÅÅ
¡¡¡ÖAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼µÞÂ®½¼ÅÅ¡×¤Ï¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¥¹¥ê¥³¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤â¾®·¿¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò1Âæ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î5¿§¡£
¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¡¡Ö¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤È¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ËÜÂÎ¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç4ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Î³ÎÇ§¤ËÊØÍø¤Ê¡¢»ÄÎÌÉ½¼¨¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¤âÅëºÜ¡£½¼ÅÅ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¥Ã¥Á½¼ÅÅÉÕ¤Ä¾ÁÞ¤·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Type-C
¡¡Type-C¥³¥Í¥¯¥¿¤òÅëºÜ¤·¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ¾ÀÜ½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤Î±ß·ÁÉôÊ¬¤Ç¤ÏApple Watch¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈApple Watch¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖBluetooth¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃ±4´¥ÅÅÃÓ2ËÜ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÂÐ±þOS¤ÏWindows7°Ê¹ß¡¢macOS¡¦iOS¡¦iPadOS¡¦Android¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇö·¿¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥³¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë²ÈÅÅ¤Ï³°¤Ç¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡¡¥¹¥ê¡¼¥³¥¤¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë²ÈÅÅ¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¤ä¥ß¥ËÃßÇ®¼°Åò¤¿¤ó¤Ý¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢Bluetooth¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡¢³°½ÐÀè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Æü¾ï¤ò¾¯¤·²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤ÒÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
