おしゃれキッチンにはこれだ。

水栓工事不要（タンク式）、A4ファイルサイズに置けるお一人様用食洗機。として話題となったパナソニックのパーソナル食洗機「SOLOTA」。

ホワイトとガラスで構成されたモダンなデザインで「見せる家電」としても目を集めましたが、そのSOLOTAに新色のブラックモデル「NP-TMLK1」が追加されました。これがまた、かっこいいのッ！

Image: パナソニック

ブラックと言っても真っ黒ではなく、グレーとダークグレーを組み合わせたような配色。

落ち着いた色合いで統一している部屋には、確かに白よりもこのブラックモデルのほうが自然とマッチするんじゃないかな？ モノトーンで落ち着いた色合いが、大人のキッチンを演出してくれそう。価格はオンラインストアで3万7620円で予約受付中です。

あと、何度も繰り返していますが「お一人様」用です。

Image: パナソニック

こんなサイズ感で、詰め込める食器数はかなり限られますので（1人分の食器 6点くらい）、そこはご注意ください。

でも、一人暮らしならこれが最適解だよなぁって思うんです。

設置工事要らないタイプなので置くだけですし、面倒な食器を洗う時間を別のことに使えて、手荒れもしません。そして、食べ終わったらココに突っ込む→洗う→使うを繰り返せばいいわけです。実質、食器棚じゃんね。

ホワイトモデル発表会の時のレポートは以下をどうぞ。

Source: パナソニック