全集中！って時に突っ込みましょう。

現代社会の必須ツール…になりすぎてしまったため、勉強中や仕事中にもついつい手を伸ばしてしまって、あぁ…また進まない…なんてね。ありません？

そんな現代の悩み？に3COINSがサポートツールを用意してくれました。

スマホを設定時間まで封印するというデジタルデトックスアイテム、「スマホロッキングケース」です。ちなみに1,870円。

Image: パルグループホールディングス

デジタルタイマーで簡単にセット（ロック時間は5分〜24時間まで）でき、スマホを入れて蓋を閉じてロック。時間が来るまでスマホは（物理的に）封印されます。

便利なのは、小窓があって着信には応答できるところ。そして充電ケーブルを刺す用の穴が空いているところですね。また、万が一の緊急時には2回まで強制ロック解除もできるとしています。ちょっとした心遣いがあったけえ…。

この時間は集中するぞ！という時、スマホの誘惑を無視できる鉄の意志がある方は本当に素晴らしいと思いますが、そうでない方はこういう「物理的に離れる」アイテムに頼ってみるも一興かなと思うんです。

僕？ ムリムリ、スマホから手を離すと死んじゃう…。

Source: 3COINS