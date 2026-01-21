パナソニックの乾電池式モバイルバッテリーが浮上！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/1/21
「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
2位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
3位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
4位 直挿しできるモバイルバッテリー USB Type-Cプラグ(5000mAh) シルバーホワイト
DE-C43L-5000SWH（エレコム）
5位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
6位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
7位 Anker 321 Power Bank ブラック
A1112N11（Anker）
8位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
9位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) ブラック
DE-C76-10000BK（エレコム）
10位 薄型モバイルバッテリー(10000mAh/15W)
DE-SP01-10000WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
