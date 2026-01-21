この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、64歳のベテラン営業マンへのインタビュー動画を公開。年収1000万円を超えるという男性が、バブル時代の華やかな経験から、崩壊後に営業手当が4分の1以下に激減したという厳しい現実までを赤裸々に語った。



登場したのは、64歳で会社員として働く男性。元々は法人営業を担当していたが、60歳で定年を迎えた後、現在は再雇用で「営業補助みたいな形」で勤務しているという。長く営業職を続けてこられた秘訣を問われると、「人が好きだった」とシンプルに回答。売れる営業マンとそうでない人の違いについては、「お客様の信頼を得るために、誠意を見せるしかない」と、自身の哲学を明かした。



現在の年収は「1000万円はあります」と告白。話がバブル時代に及ぶと、「そりゃあ給料も良かった」と笑顔を見せ、毎週のように会社の経費でゴルフに行くなど、当時の羽振りの良さを振り返った。



しかし、バブル崩壊後は状況が一変。以前は基本給に加えて「20数万円」あった営業手当が、崩壊後には「ほとんど5万円とか」にまで激減したという。それでも会社を辞めなかった理由について、「長くいたし、食うためには必要ですよ」と現実的な視点で語った。



最後に、若いビジネスパーソンへのアドバイスを求められると、「ハードワークはした方がいい。やっぱり身になりますよね」と自身の経験を踏まえてコメント。そして、「楽しく人生、悔いのないように」と力強いメッセージを送った。バブルの光と影を知るベテランならではの言葉が、視聴者に深い印象を残す内容となっている。