大大大サバイバルじゃ！広島の新井貴浩監督（４８）が２０日、日南キャンプ第３クール初日の２月１０日に行われる紅白戦に「みんな出る」と明言した。「みんな」の中には昨年までキャンプでの調整が一任されていた森下、床田、菊池、秋山らの実績組も含まれる。横一線からのスタートで選手の競争心を刺激する。

ベテランもルーキーも関係ない。とにかく結果を出した者が生き残る。シンプルかつシビアな競争は日南で繰り広げられる。都内ホテルで行われた１２球団監督会議後に取材対応した新井監督は「まだ何も決まっていないから。野手にも言っているけど良い者を使う。投手も同じ。まだローテーションも何も決まっていない」と選手、鯉党、各方面へメッセージを発信した。

「そこで一斉にスタート」と語る視線の先にあるのが２月１０日に予定されている今年最初の紅白戦だ。昨年まで２月上旬から中旬の実戦はアピール必至の若手が起用されていた。今年は違う。「ベテランも中堅も若手も関係ないよ。『そこ（２月１０日）に合わせて来いよ』ってみんなに言った。今までそういうやり方はしてなかったけど変えないといけない」と２年連続Ｂクラスからの浮上へ変化を恐れない。

昨年は１軍キャンプに帯同しながら調整を一任されていた秋山＆菊池の出場についても「もちろん」と即答。例年なら３月のオープン戦で実戦初登板を迎えていた森下や床田も投げる。実績組の調整は例年と比較するとかなりのハイペースになることが予想される。

新井監督は「今まではレギュラークラスやローテーション入りの可能性が高い投手は調整を任せて、キャンプ序盤の紅白戦や実戦形式は若い選手中心にやってきたけど、今までとやり方を変えるっていうだけ」とサラッと言った。ドラフト１位・平川（仙台大）ら、１軍キャンプメンバー入り予定の新人７人も紅白戦に出場予定。「フィジカル的には問題なければ、みんな出る」と改めて強調した。

分け隔てなく“よーいドン”でスタートさせる方針に転換した意図は−。「単純に分かりやすくするため。選手に対しても分かりやすく。そういう感じかな」。チームは若返りを推し進めるが、スタート地点では年齢、実績などを度外視。「良い者を使う」という“結果主義”で選手を見定めていく。

立場を確立したい若手は鼻息を荒くし、世代交代にあらがおうとするベテランも燃える。聖域なき競争が変革期の新井カープに大きな化学反応をもたらすかもしれない。