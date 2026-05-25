元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（６０）が、“炎上上等”な発言でお茶の間のハートをわしづかみにしている。カンテレの情報生番組「ドっとコネクト」（土曜・前１１時２０分）に出演中。テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・後６時５０分）でライバル系列局の良さを語るなど、遠慮のないコメントぶりに、ネット記事は「長嶋一茂」の見出しであふれている。カンテレの番組に生出演後、インタビューに応じて意外な“大阪