『小型犬』の平均寿命は何歳？

飼育環境の改善や獣医療の発展、高品質なフードの普及などにより犬の寿命は驚異的に延びています。長年人気の小型犬の平均寿命は14～15歳前後が目安であり、小型犬は14.7～14.8歳、超小型犬は15歳を超えるほどです。

体格の小さい小型犬はライフステージの変化も緩やかであると考えられているため、中・大型犬に比べて寿命が長い傾向にあります。

小型犬の明確な定義はありませんが、一般的には10kg未満、超小型犬は4kg未満の犬を指します。ただ小型犬と分類される犬であっても、犬種による遺伝性疾患や個々の体質などにより寿命は変わってきます。

ここからはペット損害保険会社であるアニコム損保の『家庭どうぶつ白書2023』を参考に、小型犬の中でも犬種ごとに平均寿命を見ていきましょう。

1.トイプードル

長らく人気犬種として愛されるトイプードルの平均寿命は15.3歳。小型犬の中で1番の長寿です。パテラなどの関節疾患にかかりやすいものの先天性の疾患は少なく、体が丈夫なことが長寿の要因といえるでしょう。

2.チワワ

世界でもっとも小さい犬種といわれるチワワの平均寿命は13.7歳。長寿といわれる超小型犬ですが平均寿命が14歳に届かないのは、その体の小ささと骨の細さからケガや病気にかかりやすいためです。

もちろん、チワワの中にも長生きしているわんこは多くいるため、一概に他の小型犬よりも短命であるとは言えません。

3.ミニチュア・ダックスフンド

胴長短足が特徴のミニチュア・ダックスフンドの平均寿命は14.7歳。長寿の部類に入る理由のひとつに先天性の疾患が少ないことが挙げられます。

しかし、その体型ゆえ椎間板ヘルニアの発症リスクは非常に高いため、段差をなくすなどの環境整備と体重管理はしっかり行う必要があります。

4.ポメラニアン

ふわふわの被毛をまとった人気犬種ポメラニアンの平均寿命は13.8歳と、小型犬の中ではやや短めの傾向にあります。体の小ささや骨格、遺伝的にかかりやすい疾患もいくつかあるためでしょう。

呼吸がしづらくなる気管虚脱や心臓病を発症しやすい犬種だというデータが出ています。体に負担がかからぬよう飼育環境を整え、定期検診もしっかり行いましょう。

小型犬の長寿の秘訣

全犬種の中でも平均寿命が長い小型犬ですが、大切な愛犬にはずっと健康で少しでも長生きしてほしいもの。そのために飼い主さんができることは何でしょうか？

生活環境を整える ライフステージに合わせた食事 散歩など毎日の運動 年1～2回の定期検診

全犬種に当てはまりますがわんこと一緒に暮らすためには、生活環境の整備が必要です。特に関節疾患やヘルニアのリスクが高い小型犬は、滑りにくい床材、ペットステップの活用は必須です。体の負担を減らしてあげると精神的にも安定します。

犬のライフステージに合わせた食事を与えることは、健康維持の土台として非常に重要です。子犬期・成犬期・シニア・ハイシニアと必要な栄養素は変わってきます。年齢に合わせた食事を与えることが寿命を延ばす一因となります。

小型犬だから散歩は行かなくてもよい…これは誤った情報です。どんなわんこも毎日散歩に連れて行きましょう。運動不足の解消だけではなく、さまざまな匂いや音は知的好奇心を刺激し、脳の活性化につながります。

健康診断は最低年1回、シニア犬は年2回受けることをおすすめします。どんな病気も早期発見が治療のカギとなります。健康を維持し愛犬が長生きするための手助けをしてあげましょう。

まとめ

小型犬は全犬種の中でも長寿の傾向にありますが、体が小さい分ケガをしやすく体への負担もかかってきます。ストレスなく過ごせるよう室内を整えることが非常に大切です。

大切な愛犬と1日でも長く一緒に暮らせるように、さまざまな角度からサポートしてあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)